TECHLABS CUP KZ: До финала осталось два дня.

6 декабря этого года в Алматы пройдет очередной этап крупнейшего в СНГ киберспортивного фестиваля TECHLABS CUP. Уже несколько лет это мероприятие является одним из основных в Казахстане и радует тысячи посетителей интересными развлечениями и красочными матчами. Местом проведения станет торгово-развлекательный центр MEGA Park.

Как говорилось ранее, основными дисциплинами станут Dota 2 и CS:GO. По каждой из них на сцене TECHLABS CUP KZ будет сыгранно по одному матчу в формате до трех побед. Победители получат по $2,000 на команду, а проигравшие по $1,000. В Dota 2 шоу-матче от active сыграют команды xGame.Kz, которая получила прямое приглашение от организаторов и Next.Kz, которая получила свой слот путем открытой онлайн квалификации.

Что касается CS:GO, то квалификация состоялась 30го ноября в компьютерном клубе TheLeagueRaiymbek.

В турнире приняли участие 16 коллективов, но всего две команды прошли на ЛАН финал, которые и поделят между собой солидный призовой фонд.

Как всегда, для посетителей организаторы подготовили огромное количество конкурсов и подарков. На игровом стенде ASUS посетители могут сразиться в Dota 2, а также попытать удачу в лотерею и выиграть планшет ASUS ME173X.



Генеральный партнер, компания active, сделает приятный сюрприз для 5 победителей в ActivDota 2 Cup и подарит им год интернета в виде сертификатов на активацию. Комментарий от компании activ:







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