TECHLABS CUP KZ: квалификации уже скоро

6 декабря этого года в Алматы пройдет очередной этап крупнейшего в СНГ киберспортивного фестиваля TECHLABS CUP. Уже несколько лет это мероприятие является одним из основных в Казахстане и радует тысячи посетителей интересными развлечениями и красочными матчами. Местом проведения станет торгово-развлекательный центр MEGA Park.





Как говорилось ранее, основными дисциплинами станут Dota 2 и CS:GO. По каждой из них на сцене TECHLABS CUP KZ будет сыгранно по одному матчу в формате до трех побед. Победители получат по $2,000 на команду, а проигравшие по $1,000. Чтобы принять участие в шоу-матчах вам нужно пройти квалификации, которые пройдут уже в это воскресенье. 30 ноября в режиме онлайн пройдут квалификации по activ Dota 2, а также в тот же день в компьютерном клубе The League Raiymbek, который находится на проспекте Райымбека 239 A в городе Алматы. Спешите зарегистрироваться и попробовать свои силы против достойных соперников своего региона!



«Компания ASUS всегда выделяла среди своих пользователей геймеров, ведь именно они предъявляют повышенные требования к технике. Поэтому наши инженеры создали линейку продукции под маркой Republic of Gamers, которая включает в себя мощные игровые ноутбуки, быстрые видеокарты, а также ряд специальных аксессуаров для любителей виртуальных сражений.

Уже очень много лет мы сотрудничаем с различными киберспортивными проектами и это во многом помогает нам знакомить как профессиональных геймеров, так и любителей с нашей продукцией, которая отличается непревзойденным качеством, уникальным дизайном и высокой производительностью.

На стенде ASUS вы сможете не только сами испытать в играх ноутбуки ROG серии, но и выиграть ценные призы.

Кроме того, мы представим вашему вниманию другие интересные новинки, например ASUS Zenfone, которые были недавно анонсированы в Казахстане» — прокомментировала Лавина Полеес, менеджер по маркетингу.

Регистрация и регламент TECHLABS CUP KZ: CS:GO Qualification

Регистрация и регламент TECHLABS CUP KZ: activ Dota 2 Qualification



ASUS является создателем самых покупаемых и завоевавших наибольшее количество наград материнских плат, а также одним из трех ведущих производителей ноутбуков в мире. Будучи лидером новой цифровой эры ASUS предлагает широкую линейку продуктов, включающую материнские платы, видеокарты, оптические приводы, мониторы, ПК, ноутбуки, нетбуки, серверы, мультимедийные устройства, беспроводные решения, сетевое оборудование, планшетные компьютеры и смартфоны. Все продукты ASUS отличает высокое качество и инновационность, они прекрасно подходят для современного дома и офиса. В 2012 году ASUS завоевала 4 168 наград. Оборот компании, насчитывающей более 12,5 тысяч сотрудников и высококлассных разработчиков по всему миру, составил в 2012 году 14 миллиардов долларов США.



Activ– яркий и прогрессивный бренд Казахстана, который уже на протяжении 15 лет предлагает своим абонентам самые выгодные тарифы и высокое качество связи. Мы помогаем людям делиться позитивными эмоциями и жить в общении. Более того, мы предлагаем тебе быть активным пользователем качественного интернета от activ: подключи «Годовой интернет» и получай каждый месяц по 20 ГБ трафика в течение года на максимальной скорости! Самому хватит и можно делиться с друзьями. Activ – живи в общении!



EpicGear (EG) – бренд, специализирующийся на производстве широкого ряда игровых периферийных устройств для геймеров всех уровней. Бренд известен на рынке с 2011 года и принадлежит компании Golden Emperor International Limited (GeIL ), которая уже более десяти лет успешно работает на рынке устройств для компьютерных игр.



HyperX — подразделение компании Kingston Technology по производству высокоскоростной продукции. Компания Kingston Technology Company, Inc. является крупнейшим в мире независимым производителем модулей памяти. Компания Kingston разрабатывает, производит и поставляет устройства памяти для стационарных и портативных компьютеров, серверов и принтеров, а также флеш-накопители для КПК, мобильных телефонов, цифровых камер и MP3-плееров.





Plantronics Gaming производит гарнитуры специально для любителей компьютерных игр. Сделанные из суперпрочных материалов, но при этом легкие и гибкие, они внесут дополнительный вклад в вашу победу. 40-миллиметровые динамики передают насыщенный стереозвук с максимальной отдачей басов, а микрофон убирает посторонние шумы. В модельном ряду представлены гарнитуры как для начинающих, так и для продвинутых пользователей. Plantronics Gaming – идеальный выбор настоящих геймеров.



ZyXEL Communications является ведущим разработчиком сетевых решений для широкополосного доступа, цифрового дома, универсальных конвергентных сетей (NGN) и информационной безопасности. Решения ZyXEL - это реализация самых последних и передовых технологий по предоставлению услуг Triple Play, Качества Обслуживания сети, Сетевой Безопасности и Управления сетью.Полная адаптация продукции к условиям телекоммуникационных сетей на территории стран СНГ, многоуровневая техническая и сервисная поддержка, программы сертифицированного обучения и активное развитие партнерской сети дали возможность ZyXEL быстро занять лидирующие позиции среди производителей телекоммуникационного оборудования и успешно реализовывать свои решения на новых региональных рынках.



С 1991 года под маркой SVEN выпускается широкий ассортимент техники для работы и развлечений. Ключевыми направлениями деятельности компании являются производство высококачественной акустики, компьютерной периферии, игровых манипуляторов, компонентов домашнего кинотеатра и техники для защиты электротехнического оборудования. Головной офис OY SVEN Scandinavia находится в Финляндии, а TM SVEN зарегистрирована более чем в 50 странах мира.

Сегодня основные усилия компании сосредоточены на том, чтобы делать профессиональные решения частью повседневной жизни. Собственные инженерные разработки, отлаженный процесс производства и строгий многоступенчатый контроль качества - гарантия надежности, долговечности и востребованности техники SVEN. На протяжении многих лет акустика SVEN занимает лидирующие позиции на российском рынке. Техника SVEN имеет более 100 наград от ведущих экспертов IT-рынка. Мы постоянно совершенствуемся, воплощая в жизнь девиз компании: “SVEN: you want – we can”