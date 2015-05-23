Технодемо Unreal Engine 4 Elemental доступно к загрузке

Компания Epic Games предлагает всем пользователям проверить на собственном ПК технологическое демо Unreal Engine 4 Elemental. Примерно год назад мы писали о сравнении графики в этом демо на различных платформах, а именно PC и PS4.

Для самостояльного запуска Вам потребуется скачать RAR архив размером 0,9 Гб с серверов сайта TechPowerUp.com. Настройки демо можно изменять с помощью исполняемого bat файла - settings.bat. Для разрешения 1920 на 1080 следует прописать параметры ResolutionSizeX=1920; ResolutionSizeY=1080. Закрытие демо осуществляется нажатием комбинации клавиш ALT+F4.