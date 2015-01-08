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Трейлер нового DLC для Assassins Creed: Unity

08.01.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Ubisoft показала трейлер сюжетного дополнения Dead Kings к Assassin’s Creed: Unity. Релиз DLC, в котором Арно предстоит исследовать древний некрополь Сен-Дени, состоится 13 января 2015 года на РС и Xbox One. Днем позже появится версия для PS4.

Изначально дополнительную кампанию планировали раздавать только владельцам сезонных абонементов, а со всем остальным продавать отдельно. Но из-за провального запуска игры с многочисленными техническими проблемами Ubisoft решила подарить «Павших королей» всем без исключения игрокам в качестве извинений. Владельцам сезонных абонементов вместо бесплатного сюжетного дополнения предложили выбрать одну из шести новых игр компании: Far Cry 4, The Crew, Watch_Dogs, Assassin's Creed: Black Flag, Rayman Legends или Just Dance 2015.

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