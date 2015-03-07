Трейлер нового дополнения к World of Warcraft: Warlords of Draenor

В диких джунглях и на бескрайних выжженных войной просторах Дренора герои Азерота будут вовлечены в борьбу загадочных дренеев с могучими кланами орков и скрестят топоры с такими легендами, как Громмаш Адский Крик, Чернорук и Нер’зул, которые в это время находятся на самом пике своей силы. Игрокам придется исследовать неприветливую планету в поисках союзников, чтобы вместе с ними дать отпор захватчикам из старой Орды. Иначе им предстоит увидеть, как повторяется кровавая история войн в их родном мире.

«В дополнении Warlords of Draenor пользователям предстоит сыграть решающую роль в ключевых событиях истории вселенной Warcraft, — говорит Майк Морхайм (Mike Morhaime), генеральный директор и соучредитель Blizzard Entertainment. — Нововведения этого дополнения позволят любому игроку сразу окунуться в самую гущу событий независимо от того, играл ли он уже в World of Warcraft или пришел в Азерот впервые».

Чтобы и новички, и ветераны могли быстрее ответить на призыв к оружию в Дреноре, в этом дополнении можно будет мгновенно повысить уровень одного персонажа до 90. Это можно будет сделать и с только что созданным персонажем — так игроки смогут быстрее догнать своих товарищей и присоединиться к ним в освоении нового дополнения.

По прибытии на Дренор герои Орды и Альянса смогут укрепить свои позиции, построив военный лагерь — личную крепость, которую можно расширять и модифицировать и которая будет служить собственной военной базой для каждого игрока в дополнении. По мере расширения военного лагеря игроки смогут нанимать дружественных NPC, которые будут проживать на его территории, собирать ресурсы и выполнять приказы.

В дополнении Warlords of Draenor нас ждут полностью обновленные модели игровых персонажей, а также новая анимация для многих существующих игровых рас вселенной World of Warcraft. Это поднимет модели орков, людей и некоторых других коренных обитателей Азерота на один уровень качества прорисовки с расами, которые были добавлены в игру позднее. В то же время обновленные модели персонажей сохранят привычный стиль и дух, присущий своим расам.

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Кроме того, на пути к новому максимальному уровню, 100-му, игроков ждут новые зоны, подземелья, рейды, сценарии, поля боя и многое другое. В дополнении Warlords of Draenor будет улучшен процесс выполнения заданий: у игроков появится дополнительный интерес к исследованию окружающего мира, а их приключения станут менее предсказуемыми.