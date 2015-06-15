Twitch будет блокировать ролики с нелицензионной музыкой

С сегодняшнего дня на сервисе онлайн-стриминга Twitch начинается блокировка пиратского контента. Начал свою работу фильтр, который будет отслеживать использование музыки, защищенной законом об авторском праве, в пользовательских VOD'ах. В случае обнаружения нарушений, в видео будет просто отключаться звук. Под запрет попадает не только музыка, но и саундтреки из игр. Пока-что ограничение распространяется только на VOD'ы, стримеры пока могут жить спокойно.

Введение фильтра не стало неожиданностью, ведь недавно Google приобрел сервис Twitch. Аналогичная система используется с декабря прошлого года на YouTube. Советуем стримерам следить за обновлениями сервиса Twitch в ближайшее время.