Ubisoft хочет, чтобы геймеры играли в The Division бесконечно

По словам директора игры, Райана Барнарда, разработчики хотят наградить игроков за каждый час, проведенный в игре. Как и в других многопользовательских играх, разработчики готовят контент и для игроков, достигших максимального уровня развития.

Учитывая огромные размеры игрового мира, широкий список разнообразного оружия и многочисленные задания в игре, геймеры действительно смогут проводить в The Division очень много времени. Команда Ubisoft также планирует постоянно пополнять игру новым контентом после релиза.

Напоминаем, что игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One - в 2015 году.