Все о компьютерах, играх и киберспорте

Ubisoft хочет, чтобы геймеры играли в The Division бесконечно

03.10.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

По словам директора игры, Райана Барнарда, разработчики хотят наградить игроков за каждый час, проведенный в игре. Как и в других многопользовательских играх, разработчики готовят контент и для игроков, достигших максимального уровня развития.

Учитывая огромные размеры игрового мира, широкий список разнообразного оружия и многочисленные задания в игре, геймеры действительно смогут проводить в The Division очень много времени. Команда Ubisoft также планирует постоянно пополнять игру новым контентом после релиза.

 

Напоминаем, что игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One - в 2015 году.

Количество уникальных просмотров: 736

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.2502 seconds and used 0.8MB of RAM. We need to overclock it :-)!