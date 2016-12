Ubisoft перевыпустит Heroes of Might and Magic III в HD качестве

Компания UbiSoft подготовила приятную новость для поклонников известной пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic III – HD переиздание! Обновление коснется Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia (1999) оригинальной версии, без дополнительных кампаний.

О возможности выпуска обновленых версий дополнений новостей нет, есть мнение, что при переходе компании-издателя 3DO в руки нового владельца - UbiSoft, исходные коды Heroes of Might and Magic III: Armageddon’s Blade (1999) и Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death (2000) были утеряны.

Переиздание от Ubisoft предполагает ручную перерисовку всех объектов и юнитов в новом качестве. Заявлено что уже потрачено 30.000 часов работы на приведение игры в современный вид:

Игра будет выпущена в версиях для мобильных устройств Apple iOS и Google Android. PC версия Heroes of Might and Magic III будет распространяться через сервис STEAM. Выход игры запланирован на - 29 января 2015 года.