Ubisoft представила промо-ролик игры Assassin's Creed: Unity

На днях был опубликован промо-ролик игры Assassin's Creed:Unity где помимо примеров геймплея есть комментарии от одного из разработчиков Ubisoft, рассказывающие о создании игры.

История Assassin's Creed: Единство повествует о жизни предреволюционного Парижа 18 века. Главный герой ассасин австрийско-французского происхождения по имени Арно Дориан.

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Ubisoft возьмет в качестве основной сюжетной линии события французской революции 1789 года, когда Франция перешла от монархии к республике. Основные события разворачивались в течение 5 лет, начиная с взятия Бастилии и похода на Версаль до казни короля Людовика XVI и Термидорианского переворота. Именно в эту эпоху классовые привилегии были отменены и впервые были декларированы права человека.

Также команда разработчиков позволила фанатам самим выбрать время и место действия игры посредством голосования. Одним из самых популярных вариантов действительно был Париж 18 века. Среди прочих вариантов также присутствовала Викторианская Англия, Феодальная Япония, Царская Россия и другие страны.

Выход игры запланирован на 28 октября 2014 года.