Ubisoft выпустит коллекционное издание Far Cry 4

Ubisoft анонсировала коллекционное издание Far Cry 4 - Kyrat Edition. Помимо самой игры, поклонники найдут в коллекционном издании карту Кирата, записную книжку в оригинальной обложке с логотипом игры, агитационный плакат с развеселым азиатом и 20-сантиметровую фигурку Пэйгана Мина. Покупатели также получат доступ к эксклюзивному контенту «Возвращение Херка».

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Коллекционное издание будут продавать вместе с копиями игры для любой платформы — Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4 и РС. Релиз Far Cry 4 состоится 18 ноября.