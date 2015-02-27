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Ubisoft выпустит коллекционное издание Far Cry 4

17.10.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Ubisoft анонсировала коллекционное издание Far Cry 4 - Kyrat Edition. Помимо самой игры, поклонники найдут в коллекционном издании карту Кирата, записную книжку в оригинальной обложке с логотипом игры, агитационный плакат с развеселым азиатом и 20-сантиметровую фигурку Пэйгана Мина. Покупатели также получат доступ к эксклюзивному контенту «Возвращение Херка».

Коллекционное издание будут продавать вместе с копиями игры для любой платформы — Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4 и РС. Релиз  Far Cry 4 состоится 18 ноября.

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