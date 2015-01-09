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В Алматы пройдет любительский турнир по Dota 2

02.04.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Девчачий киберспортивный коллектив BVF из Алматы решил взяться не только за участие в киберспортивных турниров, но и в организации таковых :-)

BVF совместно с к-клубом Number One запускают серию турниров и чемпионатов по нескольким киберспортивным дисциплинам. Основываясь на результатах этих турниров и чемпионатов будет запущена BVF Rating System, со своими вкусняшками и приятностями!

Дисциплина этого турнира: Dota 2

Начало: 6 апреля в 11:00
Окончание: 6 апреля в 18:00
Место проведения: к-клуб Number One, Ауэзова ул., Алматы

Для подачи заявки заполните этот документ.

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