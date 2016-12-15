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В Fifa 15 появятся все стадионы Английской премьер-лиги

07.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

В рамках сотрудничества компании EA  Sports c премьер-лигой в FIFA 15 появятся все 20 стадионов Премьер-лиги, ранее их было всего 8.

Для большего реализма были записаны приветствия и речевки, реакции на голы и гимны болельщиков со всех стадионов. Кроме того EA Sports отсканировала в 3D головы еще Двухста игроков, теперь в игре они будут еще более реалистичны чем ранее

«Мы крайне рады объявить о продлении сотрудничества с Премьер-лигой — самой популярной лигой среди игроков нашей FIFA», — сказал  управляющий директор Electronic Arts, Питер Мур.

Напоминаем, что игра выйдет 25 сентября на ПК и все консоли, включая XBOX One и PS 4. Предзаказ доступен уже сейчас.

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