В Forza Horizon 2 можно будет играть с друзьями, даже если они не в сети

Разработчики Forza Horizon 2 опубликовав трейлер для GamesCom 2014 поделились очень интересной информации о мультиплеере. В игре можно будет организовывать собственные выделенные сервера для игры. В то же время игроки смогут устраивать свободные заезды и искать соперников в онлайновом мультиплеере.

Так же разработчики заявляют что можно будет играть с друзьями даже если они не в сети. За них будет ездить виртуальный водитель, который будет имитировать стиль вождения своего хозяина. Игру можно будет оценить уже с завтрашнего дня на GamesCom 2014 в Кельне. Напоминаем, что релиз назначен на осень 2014.

Релиз Forza Horizon 2 запланирован только на XBOX 360 и XBOX One.