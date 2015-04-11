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В Forza Horizon 2 можно будет играть с друзьями, даже если они не в сети

12.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Разработчики Forza Horizon 2 опубликовав трейлер для GamesCom 2014 поделились очень интересной информации о мультиплеере. В игре можно будет организовывать собственные выделенные сервера для игры. В то же время игроки смогут устраивать свободные заезды и искать соперников в онлайновом мультиплеере.

Так же разработчики заявляют что можно будет играть с друзьями даже если они не в сети. За них будет ездить виртуальный водитель, который будет имитировать стиль вождения своего хозяина. Игру можно будет оценить уже с завтрашнего дня на GamesCom 2014 в Кельне. Напоминаем, что релиз назначен на осень 2014.

Релиз Forza Horizon 2 запланирован только на XBOX 360 и XBOX One.

 

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