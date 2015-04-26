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В GTA V можно будет играть за животных

19.11.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

С выходом GTA V на новые консоли, было замечено много новых особенностей. Одной из них является возможность сыграть за животных.

Для этого нужно в игре принять психотропный наркотик созданный индейцами "Пейот".

Сразу после употребления у вас появляется возможность сыграть за одного из 27 животных. Начиная с чайки и заканчивая оленем.

Во время наркотического эффекта персонаж разговаривает сам с собой и обсуждает форму животного, которую он принял.

Напоминаем, что релиз GTA V на ПК перенесли на весну 2015 года

 

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