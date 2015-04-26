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В GTA V планируют сделать вид от первого лица

22.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

В GTA V нововведение с видом от первого лица планируется добавить в игру на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC.

Информация появилась на официальной странице поддержки Rockstar Games, но была спешно удалена, страница оставалась около суток в кэше Google, откуда тоже была вскоре удалена.

В режиме от первого лица игроки смогут рассмотреть интерьер транспортного средства, включая рабочие спидометры, тахометры и другие элементы салона. Помимо этого, разработчики обещают добавить в игру новые виды животных и случайные события в одиночном режиме игры. В многопользовательском режиме разработчики также планируют добавить животных, однако эта новинка была выделена красным цветом, что оставляет ее под вопросом.

Скриншот из GTA V на Xbox 360 с пользовательским модом.

 

Напоминаем, что релиз GTA V на PlayStation 4 и Xbox One запланирован на 18 ноября 2014 года, а вот пользователям ПК придется ждать 27 января 2015 года.

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