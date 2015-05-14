В Караганде пройдет финал серии турниров по World of Tanks

Второй сезон серии киберспортивных турниров по военно-исторической игре World of Tanks - «Битва за Казахстан» стартовал 19 октября. Во втором сезоне турниры уже прошли в Атырау, Актобе, Костанае и Петропавловске.

Гранд-финал, на который съедутся команды-победительницы «танкистов» из других городов, пройдет 14 декабря в Караганде. Место проведения мероприятия: г. Караганда, пр. Республики, 11/3, «Центр бокса им. Серика Сапиева». Начало мероприятия – 12:00. На мероприятие специально прилетит команда разработчиков World of Tanks из Минска. Вход для всех свободный!

В Караганду этой весной (30 марта) уже приезжали разработчики World of Tanks для проведения отборочного турнира в первом сезоне. Представитель компании-разработчика игры Евгений Петлев из Минска поделился впечатлением: «Игроки из Караганды продемонстрировали одни из самых высоких результатов игры в первом сезоне «Битвы за Казахстан». Местные «танкисты» показались нам наиболее активными и эрудированными в области знаний о военной технике. Поэтому, посовещавшись, мы выбрали именно Караганду для проведения гранд-финала во втором сезоне».

Гранд-финал будет проходить в двух форматах: командные соревнования и личный зачёт.

В суперфинал прошли команды-победительницы отборочных турниров из Атырау, Актобе, Костаная и Петропавловска. Четыре команды сразятся между собой 14 декабря за звание лучшей команды Казахстана по World of Tanks. Команда, победившая в гранд-финале, помимо прочих наград получит суперприз — 1 000 000 тенге. Комментировать командные бои на площадке турнира будет известный в танковом сообществе стример – Vspishka (Санкт-Петербург).

Кроме командных сражений, танкистов ожидает личный зачёт. Принять участие сможет любой желающий без предварительной регистрации и совершенно бесплатно. На площадке личного зачета будет установлено более 30 компьютеров. По очереди каждый сможет сыграть один бой на презентационном аккаунте World of Tanks. В зависимости от набранного игроком опыта, представитель компании Wargaming выдаст участнику карточку с бонус-кодом. Три лучших результата в личном зачете будут награждены ценными призами.

(Центр бокса им. Серика Сапиева)

14 декабря в Караганде в «Центр бокса им. Серика Сапиева» всех «танкистов» ожидает насыщенная развлекательная программа: конкурсы, викторины, ответы разработчиков на различные вопросы от игроков