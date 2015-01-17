В Microsoft недовольны снижением игрового разрешения Diablo 3 в версии для XBox One

Джон Хайт (John Hight) из компании Blizzard в интервью ресурсу Digital Foundry рассказал, что версия Diablo 3 для приставки XBox One изначально имела пониженное разрешение, с 1080p до 900p, в связи с проблемами производительности.

"У нас было разрешение (в игре) 1080p, но мы обнаружили, что удерживать приемлемый уровень FPS тяжело", поясняет он. "Это потому, что Diablo 3 игра, в которой много экшена, и она очень требовательна к отклику, особенно с четырьмя игроками".

"Например, если в игре имеется четыре знахаря, которые находятся в одной комнате, наполненной демонами, то можно столкнуться с очень распространённым сценарием, когда мы наблюдаем различные эффекты повсюду. Для нас важно, чтобы игра была отзывчивой всегда и геймплей был всегда гладкий, поэтому мы снизили игровое разрешение".

Тем не менее, в Microsoft весьма разочарованы таким положением дел. Ведь PS4 справляется c игрой без особых проблем.

Blizzard скоро выпустит обновление для XBox-версии Diablo 3, известное как Day One. В обновлении будет отключено отслеживание движений Kinect, что высвобождает около 10% процессорного времени. Соответственно, комфортная игра в Diablo 3 на разрешении 1080p будет возможна и на консоли XBox One.