В The Sims 4 появится система аналогичная Battlefield Premium

EA решила внедрить premium-систему. Она будет работать аналогично Battlefield Premium, предлагая пользователям ранний доступ к новому контенту(DLC) и эксклюзивные бонусы.

«The Sims 4 Premium. Экономьте на дополнениях, получая ранний доступ к новому контенту и эксклюзивным предметам. Станьте премиум-пользователем, чтобы получить три новых дополнения с эксклюзивными предметами раньше других. Ваши симы смогут закатить костюмированную вечеринку, отправиться в поход и стильно отпраздновать Новый Год», — говорится в официальном описании возможностей игры Sims 4.

Данная система использовалась только в Battlefield, для Sims 4 она появится впервые. Так же появится библиотека контента пользователей, где каждый может поделиться своим домом, одеждой и тд.