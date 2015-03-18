В XBOX One сделают персонализацию

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что очень скоро в Xbox One появится возможность делать скриншоты, а также настраивать внешний вид программной оболочки консоли.

Это будет очень масштабное обновление для XBOX One, которое добавит множество новых функций для консоли.

«Наша команда сейчас работает над тем, чтобы владельцы Xbox One могли менять темы и фоновые картинки. И, да, еще можно будет снимать скриншоты во время игры. Мы знаем, что пользователи очень этого ждут. Только точные сроки я пока не скажу», — признался Спенсер.