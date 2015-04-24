Великолепный бета-тест Destiny

Компания Activision опубликовала данные, согласно которым в открытом бета-тестировании творения студии Bungie поучаствовало в общей сложности 4,638,937 человек.

Как прокоментировал ситуацию генеральный директор Activision Publishing Эрик Хершбер:

«Это самая большая бета (с уверенным отрывом) на актуальном поколении консолей и крупнейшее консольное бета-тестирование, проходившее когда-либо. Поддержка беты в подобных масштабах это невероятный подвиг, поэтому нам очень лестно видеть столь феноменальные результаты. Но бета — это лишь аперитив того, что вы получите в конечном итоге. Мы уже считает дни до полноценного запуска, который состоится 9 сентября».

Пит Парсонс , исполнительный директор компании Bungie, отметил следующее:

«Мы были просто ошеломлены тем количеством людей, что приняло участие в бета-тесте. Это превзошло все наши ожидания, а эффект от полученных отзывов сложно переоценить. Мы не можем выразить всю благодарить сообществу в мере, хотя бы приблизительно равной полученному отклику, но обещаем, что в ближайшие недели мы будем не покладая рук работать над тем, чтобы Destiny привзошла все ваши ожидания на момент официального запуска».

Напоминаем что Destiny выйдет 9 сентября на XBOX 360, XBOX One, PS3 и PS4