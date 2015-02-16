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Видео геймплея Carmageddon: Reincarnation

24.03.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

В мае 2012 года проект Carmageddon: Reincarnation был профинансирован на Kickstarter, собрав более $600 тысяч. И вот 27 марта 2014 в Steam откроется ранний доступ к долгожданной для многих Carmageddon: Reincarnation. В связи с этим разработчиками был опубликован видеоролик геймплея новинки.

Carmageddon — видеоигра в жанре аркадные гонки на выживание. Создатели игры вдохновлялись культовым классическим фильмом 1975 года Смертельные гонки 2000, а также им просто захотелось разнообразия в гонках. Название игры составлено из двух английских слов: Car (автомобиль) и Armageddon (Армагеддон). 

Музыка к игре была взята из альбома Demanufacture группы Fear Factory. В видео играет трек Fear Factory - Zero Signal.

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