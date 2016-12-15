Видео встроенного бенчмарка из Middle-earth: Shadow Of Mordor

В сети появилось видео из игры Middle-earth: Shadow Of Mordor в котором показан процесс прохождения встроенного бенчмарка на почти максимальных настройках.

Тестовый стенд «teoKrazia»:

процессор Intel Core i5-2500k @ 4.4ГГц

видеокарта GeForce GTX 970 4Гб

оперативная память объёмом 8 Гб

По результатам теста становится видно, что частота кадров (FPS) в Middle-earth: Shadow Of Mordor не опускалась ниже значения в 42 к/с, что вполне приемлимо для игрового процесса.

Игра Middle-earth: Shadow Of Mordor поступила в продажу на PC, PlayStation 4 и Xbox One 30 сентября 2014.