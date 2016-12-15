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Визуальное сравнение внутриигровой графики в Titanfall на Xbox One и PC

15.03.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Журналисты с IGN представили видеоролик, в котором наглядно показывается разница в графике между ПК и Xbox One на примере недавно вышедшей игры Titanfall.

PC-версия оказалась приятнее глазу, чем консольная. Детализированные модели, качество прорисовки крупных объектов на открытых пространствах и «продвинутое» освещение говорят в пользу варианта Titanfall для персональных компьютеров. Ниже приведен видеоролик который позволяет увидеть разницу между PC- и Xbox-версиями Titanfall в разрешении 1280 x 720 точек.

 

Для запуска игры требуется двухъядерный процессор Athlon X2 / Core 2 Duo, видеокарта Radeon HD 4770 / GeForce 8800 GT и почти 50 ГБ свободного места на жестком диске.

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