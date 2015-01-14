Возможно, в GTA V будут зомби

В сети все активнее растут слухи о появлении в GTA V зомби. В исходном коде игры были обнаружены строчки с пометкой ZMB. Скорее всего, зомби будут дополнением для одиночной кампании, либо мультиплеерным режимом. Так же разработчики сделают несколько дополнительных миссий за Тревора.

Команда Rockstar Games ранее обещала расширить и добавить разнообразия в одиночную кампанию игры новыми миссиями, однако, до сих пор в планах разработчиков ничего нет. Других доказательств появления зомби в игре не обнаружено. Тем не менее, анализ исходного кода дал дополнительные свидетельства готовящегося обновления GTA Online.



В частности, игроки обнаружили скрытые порталы в казино, о которых ранее уже ходили слухи. В здание нельзя войти, но, возможно, разработчики скоро распахнут двери любителям азартных игр. В исходном коде также были обнаружены и части мини-игр, которые появятся в игорном заведении. На самом казино есть вывеска: "Скоро открытие".

Напоминаем, что выход GTA V состоится осенью 2014 года.