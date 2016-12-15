Вратари будут улучшены в Fifa 15

В каждой части серии Fifa одной из главнейших проблем ИИ оставались вратари. Глупые выходы, неправильные движения и просто игнорирование мяча останутся в прошлом. EA Sports представила новый трейлер рассказывающий о улучшенных вратарях. Новые анимации, улучшенная оценка ситуации ИИ должны исправить проблему глупостей прошлых частей. Об этом нас уверяют в новом трейлере с GamesCom.

Анимацию обещают вратарям сделать более реалистичную и улучшить реацию на опасные моменты. Улучшат и выходы 1 на 1, так оценив ситуацию и поняв что вратарь успевает выбить мяч, он взвесит все "За" и "Против" и примет решение сыграть или остаться на линии ворот. Исправят и такую проблему что вратарь никогда не ошибался если мяч летит точно в него. Это все ролики, как оно будет увидим после релиза 23 сентября на ПК и Консолях.