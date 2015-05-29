Время суток будет влиять на геймлей The Witcher 3: Wild Hunt

Команда CD Projekt поделилась новой информацией об игре The Witcher 3: Wild Hunt. В новом трейлере разработчики раскрыли подробности влияния цикла дня и ночи на геймплей.

По словам разработчиков, смена дня и ночи будет непосредственным образом влиять на происходящее в игре. Так, после заката «пробуждаются более могущественные монстры», что сделает путешествия по игровому миру гораздо опаснее. Тем не менее, игроки всегда могут отправиться на ночную охоту, чтобы попробовать свои силы против самых сильных из монстров.

Монстры будут встречаться игрокам и днем, однако они будут менее агрессивными. К примеру, игроки смогут наблюдать, как стая диких собак гонится за оленем или как оборотень пробирается сквозь чащу по своим делам. Вместе с тем разработчики отметили, что помимо встреч с различными созданиями на суше игроки смогут отправиться в плавание на лодке, чтобы добраться до труднодоступных мест. При желании игроки также могут спрыгнуть в бушующее море для исследования подводных глубин.

​

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt запланирован на Xbox One, PlayStation 4 и PC. Дата релиза - 24 февраля 2015 года.