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Все о кооперативе и кастомизации в Assassins Creed: Unity

27.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Кастомизация и кооперативный режим — две составляющие Assassin’s Creed: Unity, которые игроки считают одними из самых важных, утверждает Ubisoft. Новый ролик об игре посвящен именно им.

Разработчики рассказали о том, что игроки смогут преобразить Арно как они захотят. На стиль игры будет влиять даже одежда, которую вы выберете. Например, для того чтобы скрыться в толпе подойдет закрытый капюшон, а любителям открытых баталий следует взять более лучшее вооружение и уделить внимание удобству в одежде. Подробнее вы узнаете из ролика ниже:

Напоминаем, что игра выйдет 13 ноября на ПК, Xbox One и PS4.

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