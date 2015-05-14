Все о специальных предложениях на день рождения World of Tanks

12 августа, проекту компании Wargaming - World of Tanks исполняется 4 года. И в честь этого в игре вас уже ожидает огромное количество скидок, акций и бонусов.

Итак с 10 по 13 августа (11:30 АСТ) вас ожидают:

В пять раз больше опыта за первую победу в день на всей технике, независимо от уровня, типа и нации.

Скидка 50% на оборудование (Досылатели, Усиленные приводы наводки и т. д.). Скидка 50% на оборудование (Досылатели, Усиленные приводы наводки и т. д.).

Скидка 50% на премиум снаряжение (Большие аптечки, Большие ремкомплекты и т. д.) — как за игровое золото (во внутриигровом и Премиум магазине), так и за кредиты. Скидка 50% на премиум снаряжение (Большие аптечки, Большие ремкомплекты и т. д.) — как за игровое золото (во внутриигровом и Премиум магазине), так и за кредиты.

Скидка 50% на снаряжение (Аптечки, Ремкомплекты, Огнетушители и т. д.). Скидка 50% на снаряжение (Аптечки, Ремкомплекты, Огнетушители и т. д.).

Скидка 50% на премиум технику II–V уровней, скидка 30% на прем танки VI–VII уровни и скидка 15% на премиум танки VIII уровня. Скидкана премиум техникууровней, скидкана прем танкиуровни и скидкана премиум танкиуровня.

Отметим, что в период проведения акции нужно всего лишь зайти в игру, за это вы получите премиум-аккаунт на сутки.

Но премиум можно увеличить. Для этого в первый день акции сделайте 3 победы, во второй 6 побед, ну и наконец в третий 9 побед, за каждое выполнение вы получаете премиум-аккаунт на сутки. Итого 4 дня премиума.

Помимо премиума за выполнение всех задач (Ежедневные победы) вы получите 5 единиц всех голдовых расходников (Ремкомплекты, огнетушители, улучшенное питание для всех наций и др.). Всего вы получите 50 голд расходников.

Участвуя в боях на технике V-VIII, IX, X уровней вы получаете в полтора, два и три раза больше опыта экипажа по итогам боя соответственно.

На этом у нас о акции все, Удачи на полях сражений World of Tanks.