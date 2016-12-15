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Вышла игра по мотивам фильма "Неудержимые"

06.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Качественный платформер Broforce про боевики из 90-х стал интересен Голливуду. Сегодня в Steam появилось DLC для Broforce, под название The Expendabros, сделаное по мотивам фильма Неудержимые 3, премьера которого будет всего через неделю.

Возможно, таким образом, кинокомпании попытались поднять интерес к фильму со стороны игроков. Но это не важно, главное что в Expendabros можно будет поиграть бесплатно до 31 декабря.

Скачать в Steam - Тут. Для установки нажать кнопку Играть в Steam. Вес клиента игры - 123 мб.

 

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