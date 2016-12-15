Вышла игра по мотивам фильма "Неудержимые"

Качественный платформер Broforce про боевики из 90-х стал интересен Голливуду. Сегодня в Steam появилось DLC для Broforce, под название The Expendabros, сделаное по мотивам фильма Неудержимые 3, премьера которого будет всего через неделю.

Возможно, таким образом, кинокомпании попытались поднять интерес к фильму со стороны игроков. Но это не важно, главное что в Expendabros можно будет поиграть бесплатно до 31 декабря.