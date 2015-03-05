Wolfenstein:The New Order выйдет 20 мая

По новой информации, поступившей от издательства Bethesda Softworks выход шутера Wolfenstein: The New Order (разработчики Machine Games) произойдет раньше запланированного срока. Проект станет доступен 20 мая во всех регионах мира, включая Европу. Это касается всех версий игры, которая должна появиться на PC, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One.

Так же издательство Bethesda Softworks представила коллекционное издание под названием Wolfenstein Panzerhund Edition. В его комплект не входит сама игра, а только эксклюзивные аксессуары:



- 20-сантиметровая фигурка монстра Panzerhund;

- папка с 11 секретными документами;

- 14 «старых» цветных открыток из альтернативной вселенной Wolfenstein 1960 года;

- три нашивки;

- несколько солдатских жетонов;

- металлический бокс для игры.

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Данный набор поставляется в коробке, стилизованной под старинный сундук, а его цена составляет $100. Предварительный заказ на наборы Panzerhund Edition, которых будет выпущено всего 5 тыс. экземпляров, можно оформить в официальном онлайн-магазине Bethesda Softworks.