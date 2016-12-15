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World of Tanks: 20-й выпуск программы «КТТС». Новый игровой режим «Лабиринт»

31.03.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Наступил то единственный день, когда можно верить или не верить в самое лучшее, в то о чем мечтал долгие 12 месяцев: о будке с Шариком на «респе», о танке «ногибаторе страждущего немцефила» Landkreuzer P.1000 Ratte и о многом другом. Похоже, разработчики решили порадовать ту часть населения, которая знает что такое NES aka Dendy, 1го апреля в World of Tanks появится новый игровой режим «Лабиринт» с уникальной техникой, картой и боевыми достижениями! Представляем видео от «солидных» разработчиков из цикла КТТС выпуск 20-й --->>>

Карта и режим будет включен 1го апреля, также у всех игроков появится новый танк САУ «Карл» (Gerät 040)


res/packages/  - архив с новой картой battlecity.pkg:

А в архиве с немецкими танками есть танк Karl:

Ждем вайна " Когда порежут Карла?? Ногебает!!  ;)

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