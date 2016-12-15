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World of Tanks «Битва за Казахстан»: команда PUSH дисквалифицирована

17.04.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Шокирующая новость была вчера озвучена представителями организаторов турнира World of Tanks «Битва за Казахстан» на официальном форуме: «За нарушение регламента команда PUSH дисквалифицирована с турнира в полном составе».

Организаторами турнира были рассмотрены заявки о нарушении командой PUSH регламента турнира "Битва за Казахстан" прошедшего 30 марта в городе Караганде. В результате разбирательства было выявлено, что команда PUSH задействовала в турнире игрока - gjiggan4ik, которому запрещено участие во всех турнирах, организуемых компанией Wargaming.

 

Обоснование:

1) Капитан команды использовал в составе своей команды игроков из Golden Лиги.

2) Капитан команды использовал в составе команды игроков, которые заблокированы за неспортивное поведение. На этих игроков наложен запрет на участие в любых турнирах, проводимых компанией Wargaming.

 

Выписка о санкциях:

Игроки BYRATINO, gjiggan4ik, TpTp_MiT9I и streko01 исключаются из своих команд и получают запрет на участие во всех турнирах, организуемых компанией Wargaming или проводимых при её поддержке.

Новость о санкциях

Выпуск программы Киберспорт

 

Решение главного судьи:

  • Команда PUSH дисквалифицирована с турнира в полном составе .
  • Кроме того, команда отстранена от участия в Гранд-финале турнира Битва за Казахстан.
  • Капитану команды вынесено предупреждение за умышленное нарушение регламента.
  • Капитан отстранен от участия в региональных турнирах (регион - Казахстан) сроком на 1 год.
  • Судейской коллегией было принято решение, за давностью событий, не объявлять победителем ни одну из команд, участвовавших в Битве за Караганду.
  • На Гранд-финале в Алматы будут участвововать только 4 команды-финалиста из городов Астана, Алматы, Павлодар и Шымкент.

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