World of Tanks «Битва за Казахстан»: команда PUSH дисквалифицирована

Шокирующая новость была вчера озвучена представителями организаторов турнира World of Tanks «Битва за Казахстан» на официальном форуме: «За нарушение регламента команда PUSH дисквалифицирована с турнира в полном составе».
Организаторами турнира были рассмотрены заявки о нарушении командой PUSH регламента турнира "Битва за Казахстан" прошедшего 30 марта в городе Караганде. В результате разбирательства было выявлено, что команда PUSH задействовала в турнире игрока - gjiggan4ik, которому запрещено участие во всех турнирах, организуемых компанией Wargaming.
Обоснование:
1) Капитан команды использовал в составе своей команды игроков из Golden Лиги.
2) Капитан команды использовал в составе команды игроков, которые заблокированы за неспортивное поведение. На этих игроков наложен запрет на участие в любых турнирах, проводимых компанией Wargaming.
Выписка о санкциях:
Игроки BYRATINO, gjiggan4ik, TpTp_MiT9I и streko01 исключаются из своих команд и получают запрет на участие во всех турнирах, организуемых компанией Wargaming или проводимых при её поддержке.
Решение главного судьи:
- Команда PUSH дисквалифицирована с турнира в полном составе .
- Кроме того, команда отстранена от участия в Гранд-финале турнира Битва за Казахстан.
- Капитану команды вынесено предупреждение за умышленное нарушение регламента.
- Капитан отстранен от участия в региональных турнирах (регион - Казахстан) сроком на 1 год.
- Судейской коллегией было принято решение, за давностью событий, не объявлять победителем ни одну из команд, участвовавших в Битве за Караганду.
- На Гранд-финале в Алматы будут участвововать только 4 команды-финалиста из городов Астана, Алматы, Павлодар и Шымкент.