World of tanks: «Битва за Казахстан» стартует в Атырау

Второй сезон серии киберспортивынх турниров по военно-исторической компьютерной игре World of Tanks («Мир танков») «Битва за Казахстан» стартует в Атырау. В первом сезоне турниры с размахом прошли в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Павлодаре. Отборочные этапы на этот раз пройдут в Атырау, Актобе, Костанае, Петропавловске и Караганде.

Киберспортивный турнир по World of Tanks пройдет в Атырау 19 октября в спортивно-культурном комплексе «Жайық» АТГУ им. Х. Досмухамедова (по адресу: г. Атырау, пр. Студенческий, д. 212). Начало мероприятия - 12:00.

На официальном сайте World of Tanks была объявлена регистрация для команд из Атырауской области, которые хотят принять участие в предварительных онлайн отборочных. Заявки на участие подало около 20 команд (по 7 игроков в каждой команде). В финал прошли только четыре сильнейшие команды, которые будут сражаться на площадке мероприятия 19 октября. Команда, победившая на турнире в Атырау, пройдёт в суперфинал.

Помимо командных сражений, танкистов ожидает личный зачёт. Принять участие сможет любой желающий без предварительной регистрации и совершенно бесплатно. На площадке личного зачета будет установлено более 30 компьютеров. По очереди каждый сможет сыграть один бой на презентационном аккаунте World of Tanks. В зависимости от набранного игроком опыта, представитель компании Wargaming выдаст участнику карточку с бонус-кодом (игровым золотом). Три лучших результата в личном зачете будут награждены ценными призами.

19 октября в спортивно-культурном комплексе «Жайық» всех «танкистов» ожидает насыщенная развлекательная программа: конкурсы, викторины, ответы разработчиков на различные вопросы от игроков.