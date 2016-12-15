Завершился цифровой фестиваль DreamHack Moscow 2014

Очередное крупное событие в виртуальной жизни планеты Земля, финал DreamHack Moscow 2014, прошел 13 и 14 сентября, в Stadium Live. Команды со всего мира, сражающиеся за первенство в дисциплинах Point Blank, Dota 2 и Starcraft 2, померились силами друг с другом в финальном этапе. Призовой фонд составил ни много ни мало $90 тыс.

Фестиваль вызвал немалый интерес среди поклонников киберспорта. DreamHack Moscow 2014 стартовал в 10 утра, и за 2 дня в общей сложности мероприятие посетило 6000 зрителей

В перерывах между играми традиционно проводились многочисленные конкурсы и розыгрыши. Раздача «плюшек» вызывала бурные эмоции у всех присутствующих. Были разыграны ценные призы. Такие как ASUS ZenFone 5 и планшет ASUS ME173X, от компании Асус, крутые клавиатуры Durandal Ultimate и Kuven Pro, от компании Тесоро. И много других подарков от Bloody bу A4Tech , Aerocool и Kingston.

Благодарим, всех посетивших и следивших за нашим мероприятием. Ждем вас снова и обещаем подарить множество новых киберспортивных событий до конца года.

Особенная благодарность нашим партнерам POWERCOM CO., Ltd. Благодаря их источника бесперебойного питания SPD-850U нам не пришлось отвлекаться от накала страстей в турнирах и волноваться о проблемах связанных с перебоями подачи электричества.

О прошедшем мероприятии хотел высказаться Esport Head компании Game Show, Влад Удовенко: “Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что DreamHack Moscow стал самым масштабным событием РФ в этом году. Не смотря на некоторые технические трудности, мы гордимся этим турниром и уже сейчас можем сказать, что в 2015 году в Москве пройдет ещё один DreamHack. Все отзывы и пожелания посетителей и участников фестиваля внимательно рассматриваются и результаты нашей работы над собой вы сможете увидеть в наших следующих проектах, первым из которых станут финалы Game Show CS:GO League на выставке Игромир 2-5 октября в Москве.”

Итоги StarCraft II в рамках турнира DreamHack Open

14 сентября, состоялся финал первого в истории России турнира по SC2 уровня Premier.

Из множества игроков из СНГ до плей-оффов турнира, вышли трое. По жеребьевке в первом же раунде сошлись Happy и Fraer, где победу одержал первый. В следующем раунде Happy дал бой будущему финалисту турнира jjakji, но не смог завоевать победу.

В итоге к финалу из стран СНГ не дошел никто.

Итоги:

1. Acer.MMA - $10 000

2. mYinsanity.jjakji -$5 000

3. Liquid.Snute - $3 000

4. JinAir.TRUE - $3 000

Итоги Dota 2

В гранд-финале Game Show Dota 2 League сошлись Natus Vincere и NVMI. Первое время преимущество было за NVMI. Однако в какой-то момент появилась надежда и для Natus Vincere, но Goblak и его команда сильнейшей атакой выбили свою победу.

Итоги:

1. NVMI - $20 000

2. Natus Vincere - $10 000

3. Virtus.pro - $7 000

4. Team Empire - $7 000

5. Moscow Five - $3 000

6. HellRaisers - $3 000

Итоги Point Blank

13-14 сентября, Москва - в рамках DreamHack Moscow собрались 4 лучшие СНГ команды по Point Blank. Сражение состоялось за солидный призовой фонд и титул чемпионов Game Show Point Blank Championship.

В финале сюрпризом на турнире стала команда GGWP, которые смогли преодолеть прошлогодних чемпионов Мира AoeXe и победить в финале команду MAD. Кстати, для киберспортивного шутера Point Blank этот ивент стал дебютом на DreamHack.

Итоги:

1. GGWP - $8 000

2. MAD - $4 000

3. AoeXe - $2 000

4. Вертолёт - $1 000

По итогам мероприятия как со стороны шведских представителей так и со стороны локальных организаторов было принято однозначное решение проводить мероприятие в 2015-ом году снова. Будет ли это DreamHack Open по SC2 или другой продукт от DreamHack пока не сообщается.