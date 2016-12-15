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Завершился цифровой фестиваль DreamHack Moscow 2014

20.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Очередное крупное событие в виртуальной жизни планеты Земля, финал DreamHack Moscow 2014, прошел 13 и 14 сентября, в Stadium Live. Команды со всего мира, сражающиеся за первенство в дисциплинах Point Blank, Dota 2 и Starcraft 2, померились силами друг с другом в финальном этапе. Призовой фонд составил ни много ни мало $90 тыс.

Фестиваль вызвал немалый интерес среди поклонников киберспорта. DreamHack Moscow 2014 стартовал в 10 утра, и за 2 дня в общей сложности мероприятие посетило 6000 зрителей

В перерывах между играми традиционно проводились многочисленные конкурсы и розыгрыши. Раздача «плюшек» вызывала бурные эмоции у всех присутствующих. Были разыграны ценные призы. Такие как  ASUS ZenFone 5  и  планшет ASUS ME173X, от компании Асус, крутые клавиатуры  Durandal Ultimate и Kuven Pro, от компании Тесоро. И много других подарков от Bloody bу A4Tech , Aerocool и Kingston.

Благодарим, всех посетивших и следивших за нашим мероприятием. Ждем вас снова и обещаем подарить множество новых киберспортивных событий до конца года.

Особенная благодарность нашим партнерам POWERCOM CO., Ltd. Благодаря их источника бесперебойного питания SPD-850U нам не пришлось отвлекаться от накала страстей в турнирах и волноваться о проблемах связанных с перебоями подачи электричества. 

О прошедшем мероприятии хотел высказаться Esport Head компании Game Show, Влад Удовенко: “Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что DreamHack Moscow стал самым масштабным событием РФ в этом году. Не смотря на некоторые технические трудности, мы гордимся этим турниром и уже сейчас можем сказать, что в 2015 году в Москве пройдет ещё один DreamHack. Все отзывы и пожелания посетителей и участников фестиваля внимательно рассматриваются и результаты нашей работы над собой вы сможете увидеть в наших следующих проектах, первым из которых станут финалы Game Show CS:GO League на выставке Игромир 2-5 октября в Москве.”

 

Итоги StarCraft II в рамках турнира DreamHack Open

14 сентября, состоялся финал первого в истории России турнира по SC2 уровня Premier.
Из множества игроков из СНГ до плей-оффов турнира, вышли трое. По жеребьевке в первом же раунде сошлись  Happy и  Fraer, где победу одержал первый. В следующем раунде Happy дал бой будущему финалисту турнира  jjakji, но не смог завоевать победу. 
В итоге к финалу из стран СНГ не дошел никто. 
Итоги:

1.     Acer.MMA - $10 000
2.     mYinsanity.jjakji -$5 000
3.     Liquid.Snute - $3 000
4.     JinAir.TRUE - $3 000

 

Итоги Dota 2

В гранд-финале Game Show Dota 2 League сошлись  Natus Vincere и  NVMI. Первое время преимущество было за NVMI. Однако в какой-то момент появилась надежда и для Natus Vincere, но Goblak и его команда сильнейшей атакой выбили свою победу.
Итоги:

1.     NVMI - $20 000
2.     Natus Vincere - $10 000
3.     Virtus.pro - $7 000
4.     Team Empire - $7 000
5.     Moscow Five - $3 000
6.     HellRaisers - $3 000

 

Итоги Point Blank

13-14 сентября, Москва - в рамках DreamHack Moscow собрались 4 лучшие СНГ команды по Point Blank. Сражение состоялось за солидный призовой фонд и титул чемпионов Game Show Point Blank Championship.
В финале сюрпризом на турнире стала команда GGWP, которые смогли преодолеть прошлогодних чемпионов Мира AoeXe и победить в финале команду MAD. Кстати, для киберспортивного шутера Point Blank этот ивент стал дебютом на DreamHack.

Итоги: 

1.    GGWP - $8 000
2.     MAD - $4 000
3.     AoeXe - $2 000
4.    Вертолёт - $1 000

 

По итогам мероприятия как со стороны шведских представителей так и со стороны локальных организаторов было принято однозначное решение проводить мероприятие в 2015-ом году снова. Будет ли это DreamHack Open по SC2 или другой продукт от DreamHack пока не сообщается. 

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