10.04.2016 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
Старшая платформа HEDT (High-End Desktop) компании Intel, Intel X99, в этом году получит новые процессоры на базе микроархитектуры Broadwell-E (LGA 2011-3). Производители материнских плат на чипсете Intel X99 уже начинают подготавливать обновления BIOS для своих плат, чтобы на момент релиза новых процессоров все платы полностью их поддерживали.
08.04.2016 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
Как известно, огромной проблемой виртуальной реальности является частота обновления дисплеев. Компания NVIDIA стремится сделать эту задержку низкой насколько это возможно и в рамках GTC 2016 продемонстрировала прототип дисплея с частотой в 1700 Герц.
15.03.2016 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
Компания AMD представила новую флагманскую видеокарту Radeon Pro Duo. Эта видеокарта несет на своем борту два 28-нм графических процессора Fiji XT и 8 ГБ памяти типа HBM на каждый GPU.
13.03.2016 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
Компания NVIDIA вряд ли представит свои новые видеокарты на базе GPU Pascal в рамках конференции GTC 2016. Тем не менее, последние слухи твердят о том, видеокарта на базе GPU GP104, которую называют GeForce GTX 1080, может быть анонсирована в мае.
03.03.2016 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
Компания Samsung представила новую модель в своем семействе SSD-накопителей - PM1633a. Накопители этой модели ориентированы на корпоративный сегмент и обладают объёмом в 15.36 ТБ, а основаны они на чипах памяти третьего поколения Samsung 256 Gb V-NAND.
19.01.2016 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
Компания Intel готовит первый процессор собственного производства, частота которого из коробки будет превышать 5 Гигагерц. К нашему сожалению, этот процессор будет относиться к семейству процессоров Xeon.
15.09.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
HyperX, подразделение Kingston® Technology Company, Inc., крупнейшего мирового независимого производителя устройств хранения данных, представляет модули памяти HyperX Savage DDR4. Высокие частоты и агрессивные тайминги новинки обеспечивают плавное переключение между приложениями и увеличивают общую производительность системы. Память HyperX Savage DDR4 адресована продвинутым пользователям, активным геймерам и оверклокерам.
03.09.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
Компания GIGABYTE выпустила флагманскую материнскую плату в малом форм-факторе для процессоров Intel Core шестого поколения (Skylake, LGA 1151) на чипсете Intel Z107 - Z170N-Gaming 5. Как можно понять из названия платы, она относится к геймерской линейке.
03.09.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
Сегодня компания ASUS официально представила новую видеокарту ASUS ROG Poseidon Platinum GTX 980 Ti. Эта новинка имеет все шансы стать одной из лучших видеокарт на базе GM200 на рынке.
03.09.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin
Компания Intel расширила модельный ряд процессоров Intel Core 6-го поколения на базе микроархитектуры Skylake семью новыми моделями. Все процессоры имеют конструктивное исполнение LGA 1151. Помимо оверклокерских Core i7-6700K и Core i5-6600K, в ряды Skylake вступили процессоры Core i7-6700, i5-6600, i5-6400, i3-6320, i3-6300 и i3-6100. Все модели Core i7 и Core i5 имеют четыре ядра, в то время как Core i3 имеют два вычислительных ядра.
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