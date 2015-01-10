AMD планирует выпустить недорогой процессор для любителей разгона

Компания AMD решила побаловать своих фанатов новой моделью процессора со свободным множителем - этот процессор можно будет разгонять без разгона системной шины. На днях прошла презентация, в ходе которой было рассказано о новом гибридном процессоре AMD A8-7650K, который предназначен для процессорного сокета FM2+.

Новый APU имеет 4 процессорных ядра, тактовую частоту 3.3 ГГц (3.7 ГГц в режиме Turbo), поддерживает все современные технологии AMD, включая AMD Mantle, True Audio. При этом, рекомендованная стоимость A8-7650K составляет всего 105 долларов, что не так много для четырёхядерного процессора с разблокированным множителем.