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CES 2015: AMD A8-7650K конкурент юбилейному Pentium за $105

12.01.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания AMD подготовила подарок любителям бюджетного оверклокинга – четырехядерный процессор A8-7650K стоимостью всего $105.

Новинка производится по 28-нм тех. процессу на основе архитектуры AMD Steamroller.  Рабочая частота составляет 3,3 ГГц, на короткий промежуток времени частота turboboost для одного ядра может составить 3,7 ГГц. Любителям разгона и просто желающим выжать максимум за $100 пригодиться наличие свободного множителя.

Стоит отметить так же наличие мощного встроенного видеоядра поколения Graphic Core Next с 384 потоковыми процессорами с рабочей частотой в 720МГц.

Тепловой пакет TDP для A8-7650K заявлен в 95 Вт. Появление на рынке ожидается в первых числах февраля 2015 года.

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