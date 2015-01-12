Первое знакомство с видеокартой EVGA GeForce GTX 980 Classified Kingpin Edition

Компания EVGA раскрыла немного информации о своем флагманском еще не вышедшем продукте - GeForce GTX 980 Classified K|ngp|n Edition. К проектированию флагмана приложил руку и голову известный оверклокер Винс "K|ngp|n" Люсидо. Кроме того при создании карты используются только отборные графические чипы GTX 980 и отборная оперативная память GDDR5.

Для покорения оверклокерских высот задействована усиленная подсистема питания и эффективный кулер ACX 2.0 – связка проверенная временем еще на GTX 780 Ti.

Для питания карты используется один 8-контактный и один 6-контактный разъем PCIe Power. В целях повышения стабильности при разгоне с использованием низких температур на карте применены некоторые фирменные технологии исключающие cold-bugs, проблемы от переохлаждения платы.

Данная видеокарта способна в разогнанной конфигурации на частоте 2166 МГц по ядру и с использованием в паре с процессором Intel Core i7 5960x @ 5,7ГГц, выдать более 20.000 очков в графическом тесте 3DMark FireStrike.

Пока неизвестна ни дата выхода, ни стоимость GeForce GTX 980 Classified K|ngp|n Edition. Англоязычный обзор от JaysTwoCents можно увидеть ниже, примерно со второй минуты:

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