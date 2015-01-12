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Результаты тестирования SSD накопителя Plextor M7e M.2

12.01.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Plextor давно зарекомендовала себя как производителя надежных и сверхбыстрых твердотельных накопителей – SSD. На выставке CES 2015 было проведено экспресс-тестирование новейшей модели SSD компании Plextor в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCI-e.

В качестве бенчмарка использовалась стандартная программа CrystalDiskMark. В итоге в режиме последовательного чтения Plextor M7e M.2 способен показать результат в 1411 Мб/секунду, в записи – 1028 Мб/с. Для сравнения похожий накопитель от компании Samsung XP941 отстает в среднем на 10-15%.

В основе Plextor M7e M.2 используется контроллер Marvell 88SS9293 и микросхемы памяти Toshiba A19 MLC NAND.

Сроки появления накопителя Plextor M7e M.2 в продаже пока неизвестны, но известно, что продаваться он будет в нескольких модификациях: сам накопитель формата M.2 и накопитель плюс плата-адаптер под интерфейс PCI-Express 2.0 x4.

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