CRYORIG H7: квинтэссенция технологий охлаждения

Компания CRYORIG представляет новый кулер H7. Новинка в своем дизайне использует лучшие решения использованные на предыдущих продуктах, с некоторыми улучшениями.

CRYORIG H7 представляет собой массивный кулер башенного исполнения. Контакт с процессором осуществляется с помощью основания в котором располагаются три тепловые трубки уходящие в радиатор.

Для обдува используется фирменный вентилятор размером 120мм - QF120 с частотой вращения крыльчатки 330 -1.600 об/мин. Обороты вентилятора регулируются методом ШИМ (PWM). Отдельно стоит упомянуть про точную балансировку ротора вентилятора, это обеспечивает тихую работу и долгий срок эксплуатации.

Технология Zero RAM примененная в CRYORIG H7 обеспечивает совместимость кулера с оперативной памятью, оснащенной радиаторами любого размера. Следующая технология - X-Bar System обеспечивает легкий монтаж и эксплуатацию, а так же совместимость с большинством актуальных процессорных разъемов.

Выход на рынки кулера CRYORIG H7 в таких странах как США, Япония и Тайвань назначено на 12 января, его стоимость составляет $34.50, 5,000 JPY и 990 NTD соответственно. Релиз на рынках остальных стран назначен на начало февраля.