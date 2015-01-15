Фотографии видеокарт Nvidia GeForce GTX 960 от MSI, KFA2 и Gigabyte

Начнем с видеокарт производства компании MSI и первыми идут MSI GTX 960 GAMING 2G и MSI GTX 960 100 MILLION Edition, обе оснащаются фирменным охлаждением TWINFROZR, а так же усиленной подсистемой питания по схеме 4+1. Для дополнительного питания на картах распаян один 8-pin PCI-e Power разъем. Количество видеовыходов соответствует количеству у старших решений: три разъема DisplayPort, один HDMI и один DVI.

MSI GTX 960 100 MILLION Edition

MSI GTX 960 GAMING 2G

Третья видеокарта MSI GTX 960 OC примечательна в первую очередь черно-белой расцветкой фирменного кулера, в остальном это референсная плата с небольшими изменениями.

MSI GTX 960 OC

Далее посмотрим на видеокарты от KFA2. Пока готово три модели: полностью референсная KFA2 GeForce GTX 960, KFA2 GeForce GTX 960 OC с разгоном и фирменным кулером и KFA2 GeForce GTX 960 EXOC с переработанной печатной платой и мощным кулером. Скорее всего две последние модели имеют заводской разгон.

KFA2 GeForce GTX 960

KFA2 GeForce GTX 960 OC

KFA2 GeForce GTX 960 EXOC

Видеокарта третьего производителя – Gigabyte пока засветилась всего на одном фото, но фирменный стиль узнаваем. Gigabyte GeForce GTX 960 G1 GAMING оснащается фирменный кулером с тремя тихими вентиляторами. Объём набортной памяти равен 2Гб.

Gigabyte GeForce GTX 960 G1 GAMING