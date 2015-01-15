Все о компьютерах, играх и киберспорте

Фотографии видеокарт Nvidia GeForce GTX 960 от MSI, KFA2 и Gigabyte

15.01.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Начнем с видеокарт производства компании MSI и первыми идут MSI GTX 960 GAMING 2G и MSI GTX 960 100 MILLION Edition, обе оснащаются фирменным охлаждением TWINFROZR, а так же усиленной подсистемой питания по схеме 4+1. Для дополнительного питания на картах распаян один 8-pin PCI-e Power разъем. Количество видеовыходов соответствует количеству у старших решений: три разъема DisplayPort, один HDMI и один DVI.

MSI GTX 960 100 MILLION Edition

 

MSI GTX 960 GAMING 2G

Третья видеокарта MSI GTX 960 OC примечательна в первую очередь черно-белой расцветкой фирменного кулера, в остальном это референсная плата с небольшими изменениями.

 MSI GTX 960 OC

Далее посмотрим на видеокарты от KFA2. Пока готово три модели: полностью референсная KFA2 GeForce GTX 960, KFA2 GeForce GTX 960 OC с разгоном и фирменным кулером и KFA2 GeForce GTX 960 EXOC с переработанной печатной платой и мощным кулером. Скорее всего две последние модели имеют заводской разгон.

 KFA2 GeForce GTX 960

KFA2 GeForce GTX 960 OC

KFA2 GeForce GTX 960 EXOC

Видеокарта третьего производителя – Gigabyte пока засветилась всего на одном фото, но фирменный стиль узнаваем. Gigabyte GeForce GTX 960 G1 GAMING оснащается фирменный кулером с тремя тихими вентиляторами. Объём набортной памяти равен 2Гб.   

Gigabyte GeForce GTX 960 G1 GAMING

  

Количество уникальных просмотров: 3602

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 1.1206 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!