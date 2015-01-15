Спецификации видеокарты Nvidia GeForce GTX 960 и результаты её тестирования

Как известно дебют новой видеокарты от компании Nvidia под названием GeForce GTX 960 был намечен на 22 января, тем не менее точная информация о характеристиках стала известна только сейчас. В основе GeForce GTX 960 лежит графический чип Nvidia GM206-300 поколения Maxwell, оперирующий 1024 потоковыми процессорами и 2 Гб оперативной памяти стандарта GDDR5. Шина памяти всего 128 бит.

Важно отметить низкое заявленное энергопотребление видеокарты GeForce GTX 960 – всего 120Вт. Соответственно для питания видеокарте будет вполне достаточно одного дополнительного разъема 6-pin PCI-e Power.

Судя по слайдам Nvidia, видеокарта GeForce GTX 960 будет иметь производительность выше чем у GTX660 и отличаться отличным разгонным потенциалом, что всегда приятно.

О производительности позволяют судить скриншоты от одного из пользователей китайского железячного форума. В бенчмарке 3DMARK 11 пресет «Performance» GeForce GTX 960 набирает 9960 попугаев, что примерно соответствует производительности AMD Radeon R9 280 и Geforce GTX 760.

C остальными результатами вы можете ознакомиться ниже :