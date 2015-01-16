G.SKILL представляет два экстремальных набора памяти Ripjaws DDR4 с частотой 3400 МГц

Компания G.SKILL International Co. Ltd., лидер по производству высокопроизводительной памяти и твердотельных накопителей представляет наборы оперативной памяти: Ripjaws 4 DDR4 3400MГц 16Гб (4Гбx4) с таймингами CL 16-16-16-36 и Ripjaws 4 DDR4 3200MГц 16GB (4Гбx4) с таймингами CL 15-15-15-35.Наборы комплектуются кулерами Turbulence III для охлаждения.

Микросхемы памяти применяемые в наборах Ripjaws 4 DDR4 3400MГц 16 Гб проходят тщательный отбор. Готовая продукция вторично проверяется на стендах укомплектованных материнскими платами Asus Rampage V Extreme и Gigabyte X99-SOC Champion.