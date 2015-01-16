Intel Xeon E5-1400 v3 и E5-2400 v3: новые серверные процессоры

Компания Intel пополнила каталог своих решений новым семейством серверных процессоров Xeon E5-1400 v3 и E5-2400 v3. Новинки в основном ориентированы на использование в системах хранения данных и в встраиваемых решениях. Основаны новые процессоры на урезанной архитектуре Haswell-EN, основным отличием от полноценной Haswell-EP/EX стало отсутствие поддержки оперативной памяти стандарта DDR4.

Всего в новой линейке пять моделей процессоров, четыре модели: E5-2408L v3, E5-2418L v3, E5-2428L v3, E5-2438L v3 предназначены для двухпроцессорных материнских плат и один E5-1428L v3 для однопроцессорных систем.