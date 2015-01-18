Материнские платы GIGABYTE – новая ревизия не всегда улучшение

Ресурс Hardware.Info в конце декабря опубликовал интересную статью, которую мы не смогли пропустить. Статья посвящена изучению отличий между ревизиями плат, в частности, затронуты материнские платы GIGABYTE.

Для нас абсолютно не является секретом, что периодически производители как материнских плат, так и видеокарт выпускают новые ревизии печатных плат. Казалось бы, что основными целями, которые преследуют производители, являются оптимизация и устранение дефектов, выявленных в первых ревизиях плат. При этом, нам, как конечным пользователям, всегда хочется ожидать, что надежность и функционал новых ревизий плат не ухудшится, а еще лучше, если повысится.

Но так получается не всегда. Например, ниже вы можете наглядно сравнить первую и вторую ревизии материнской платы GIGABYTE B85M-HD3.

Совершенно очевидно, что разница в дизайне материнских плат колоссальная, и Rev. 2.0 отличается далеко не в лучшую сторону. По факту, GIGABYTE просто выпускает новую материнскую плату, но оставляет старое торговое обозначение, меняя только ревизию. В целом, производитель не скрывает этого, а многие продавцы компьютерной техники просто могут не обратить внимание на это, да и не всегда смогут заметить такие изменения в дизайне, как уменьшенное количество фаз в цепи питания.

Выпуском новых ревизий плат или других продуктов, без изменения их модельного обозначения, занимается, к сожалению, не только GIGABYTE, а многие другие производители. Например, Kingston, Silicon Power и Pny в недалеком прошлом поменяли контроллеры в своих SSD-накопителях серии V300 на более простые. Видимо, это считается нормальной практикой. Хотя, нам, как конечным пользователям, хотелось бы, чтобы новые ревизии были не хуже, а лучше.

Однако вернемся к платам GIGABYTE. Рассмотрим материнские платы GIGABYTE B85M-D2V ревизии 1.1 и ревизии 2.0.



B85M-D2V Rev 1.0

B85M-D2V Rev 2.0

Различия, которые можно заметить, лишь осмотрев фотографии:

1. Плата ревизии 1.1 имеет по 3 мосфета на все 3 фазы для питания процессора. Плата ревизии 2.0 имеет по 2 мосфета на каждую из трёх фаз

2. Rev .1.1 имеет поддержку Dual BIOS, в то время как Rev. 2.0 имеет лишь одну микросхему BIOS.

3. Первая ревизия имеет чип ASMedia возле порта HDMI, во второй ревизии он отсутствует

4. Вторая ревизия имеет меньше SMD компонентов в обвязке звука

5. Вторая ревизия имеет меньше SMD компонентов вокруг чипсета

6. Вторая ревизия имеет меньше SMD компонентов у процессорного гнезда.

Второй материнской платой GIGABYTE, что попала под раздачу Hardware.info является B85M-HD3. Рассмотрим их фотографии:



B85M-HD3 rev. 1.0

B85M-HD3 rev. 2.0

Наиболее важным отличием, которое можно заметить при беглом изучении материнских плат, является сокращение количества фаз в цепи питания процессора. Ревизия 2.0 имеет три фазы, каждая из которых имеет два мосфета, в то время как первая ревизия имеет четыре фазы питания с тремя мосфетами у каждой. Помимо этого, мосфеты, что используются в первой ревизии имеют лучшие характеристики – они рассчитаны на нагрузку по току в 69 Ампер, в то время используемые во второй ревизии мосфеты рассчитаны на максимальную нагрузку в 52 А. В итоге, первая ревизия имеет 12x69А мосфетов, а вторая 6x52А мосфета. Да, вы можете возразить, что B85 не оверклокерский чипсет и даже трехфазной системы питания в штатных режимах будет достаточно. Но в HardwareInfo провели тестирование.

Согласно полученным данным, первая ревизия B85M-HD3 имеет преимущество по производительности в ряде тестов, таких как Passmark 8 и CineBench. Объясняется это тем, что Rev 1.0 поддерживает Enhanced Turbo, в то время как Rev 2.0 поддерживает только стандартный режим Intel Turbo Boost.

Вторая группа тестов ориентирована на время срабатывания процессорного троттлинга и на замеры температур мосфетов. В Prime 95 первая ревизия платы при использовании стандартного Intel Turbo Boost не уходит в троттлинг, в то время как вторая ревизия способна проработать без троттлинга всего 2.5 минуты. Имитация Enhanced Turbo на Rev. 2.0 приводит к срабатыванию троттлинга через 15 секунд, в то время как Rev 1.0 работает спокойно примерно 3 минуты.

Помимо этого, температура мосфетов первой ревизии платы одинакова и в максимуме достигает 90 градусов в обычном Turbo Boost и 100 градусов в режиме Enhanced Turbo. Вторая ревизия греется значительно сильнее: от 106 до 112 градусов. Это объясняется уменьшенным количеством фаз и более слабыми мосфетами. Кроме того, разница в температурах между мосфетами у второй ревизии может достигать отметки в 20 градусов Цельсия.

При кодировании видео в формате x264 вторая ревизия уходит в троттлинг через 6/4 мин. в режимах Intel Turbo/Enhanced Turbo, в то время как первая ревизия не уходит в троттлинг вообще.

Мы не будем делать каких-либо своих выводов касательно данной ситуации, но очевидно, что новое не означает лучшее.