AMD готовит замену Radeon R9 270 и Radeon R9 270X

В сети появилась информация, что компания AMD готовит новый графический процессор Trinidad для замены чипов Curacao (Radeon R9 270) и Curacao XT (Radeon R9 270X). Сообщается так же что новый процессор будет изготавливаться по 28-нм тех. процессу и будет обладать 256-битной шиной памяти. Возможное название видеокарт основанных на графических процессорах Trinidad - Radeon R9 370 и Radeon R9 370X.

На данный момент видеокарты Radeon R9 270X и Radeon R9 270 оперируют 1280 потоковыми процессорами, 80 текстурными (TMU) и 32 растровыми блоками (ROP). Различабются видеокарты между собой частотой графического процессора 1050 у старшей Radeon R9 270X, против 950 у младшей Radeon R9 270.