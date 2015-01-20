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AMD готовит замену Radeon R9 270 и Radeon R9 270X

20.01.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

В сети появилась информация, что компания AMD готовит новый графический процессор Trinidad для замены чипов Curacao (Radeon R9 270) и Curacao XT (Radeon R9 270X). Сообщается так же что новый процессор будет изготавливаться по 28-нм тех. процессу и будет обладать 256-битной шиной памяти. Возможное название видеокарт основанных на графических процессорах Trinidad - Radeon R9 370 и Radeon R9 370X.

На данный момент видеокарты Radeon R9 270X и Radeon R9 270 оперируют 1280 потоковыми процессорами, 80 текстурными (TMU) и 32 растровыми блоками (ROP). Различабются видеокарты между собой частотой графического процессора 1050 у старшей Radeon R9 270X, против 950 у младшей Radeon R9 270. 

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