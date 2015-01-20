Новые мобильные видеокарты NVIDIA засветились в драйверах

Парни с ресурса Laptop2VideoGo рассказали, что в новой, еще не вышедшей, официальной сборке драйверов от NVIDIA есть записи указывающие на три новые видеокарты для ноутбуков.

NVIDIA_DEV.139B = “NVIDIA GeForce GTX 960M”

NVIDIA_DEV.139A = “NVIDIA GeForce GTX 950M”

NVIDIA_DEV.1347 = “NVIDIA GeForce 940M”

О первой видеокарте NVIDIA GeForce GTX 960M (N16P-GX) до нынешнего момента вообще не было никакой информации. К сожалению, ничего общего новинка с десктопной GeForce GTX 960 не имеет, это чип GM107M с заниженными частотами.

Следующая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 950M (N16P-GT) так же основана на GM107M, но с еще более низкими частотами. Во многом ее характеристики буду похожи на GTX 750, 512 ядер CUDA и 128-битная шина.

Последняя в списке NVIDIA GeForce 940M (N16S-GT-S), относится к обычным GT моделям и представляет собой чип Maxwell GM108M с 384 ядрами CUDA.