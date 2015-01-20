Первое изображение преемника NVIDIA Titan на основе чипа GM200

В сети появились первые фотографии новой видеокарты, возможного преемника целой линейки NVIDIA Titan, основанного на новом чипе GM200.

На фотографии изображена инженерная версия платы с индексом 180-1G600-1102-A04, по словам «шпиона» используется тот же дизайн компоновки комплектующих, что и прежде - PG600.

На карту устанавливаются двадцать четыре чипа памяти от компании Hynix с маркировкой H5GQ4H24MFR с эффективной частотой 7 Ггц. Общий объём модулей памяти – 12Гб. Единственной картой в текущем арсенале NVIDIA с подобным объёмом памяти является Quadro M6000.

На фотографиях так же видно, что отсутствует коннектор порта DVI, но присутствуют три порта DisplayPorts и один HDMI.

По предварительной информации чип GM200-400 это самый полноценный представитель архитектуры Maxweell оснащенный 3072 ядрами CUDA.

Ожидается что NVIDIA представит видеокарту на основе Maxwell GM200-400 в феврале 2015 года.