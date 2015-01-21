Новости будущего: Презентация и тесты NVIDIA GeForce GTX 960

Сетевой ресурс VideoCardz опубликовал завтрашним днем – 22 января, обзор видеокарты NVIDIA GeForce GTX 960, тем самым нарушив NDA, если оно конечно было.

В качестве испытуемой выступила видеокарта MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G нереференсного дизайна и с заводским разгоном. Частоты графического процессора Nvidia GM206-300 составили 1216 МГц в нормальном режиме и 1279 МГц в boost-режиме, эффективная частота памяти составила 7012 МГц. Объём установленной памяти равен 2Гб, ее тип – GDDR5.

Графический процессор NVIDIA GM206-300 оперирует 1024 потоковыми ядрами CUDA, 64 штуками текстурных блоков и 32 блоками растеризации. Шина памяти GM206-300 составляет 128 бит.

В качестве конкурентов в игровых бенчмарках были подобраны видеокарты AMD Radeon R9 280X, Radeon R9 280, Radeon R9 285 и NVIDIA GeForce GTX 770 с GeForce GTX 760.

По результатам тестов MSI GTX 960 Gaming по производительности обошел Radeon R9 285, GeForce GTX 760 и местами Radeon R9 280X. Значительный выигрыш от использования GTX 960 будет в тяжелых режимах игры и в экономии электроэнергии.