AMD Radeon R9 380X: еще немного информации

Сразу на двух европейских сайтах сайтах засветились еще не вышедшие видеокарты AMD Radeon R9 380X. На первом, швейцарском www.cdon.com в каталоге были обнаружены сразу две видеокарты, одна от ASUS, вторая производства MSI.

По текущему курсу стоимость видеокарты получится почти $959.

Второй площадкой где нашли упоминания о AMD Radeon R9 380X стал сайт норвежского ритейлера www.prisguide.no.

Еще одной важной новость стало изменение номера печатной платы для новой видеокарты AMD, он изменился C880 на C872.

К сожалению, подтвердить, что данный номер принадлежит плате от AMD Radeon R9 380X пока нельзя, возможно речь идет о новом продукте.

Напомним читателям предположительные характеристики AMD Radeon R9 380X: