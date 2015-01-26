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AMD Radeon R9 380X: еще немного информации

26.01.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Сразу на двух европейских сайтах сайтах засветились еще не вышедшие видеокарты AMD Radeon R9 380X.  На первом, швейцарском www.cdon.com в каталоге были обнаружены сразу две видеокарты, одна от ASUS, вторая производства MSI.

По текущему курсу стоимость видеокарты получится почти $959. 

Второй площадкой где нашли упоминания о AMD Radeon R9 380X стал сайт норвежского ритейлера www.prisguide.no.   

Еще одной важной новость стало изменение номера печатной платы для новой видеокарты AMD, он изменился C880 на C872.

К сожалению, подтвердить, что данный номер принадлежит плате от AMD Radeon R9 380X пока нельзя, возможно речь идет о новом продукте.

Напомним читателям предположительные характеристики AMD Radeon R9 380X:

 

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